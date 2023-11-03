Liverpoollu futbolcu Diaz'ın babasını kaçıranlar belli oldu

Kolombiya hükümeti, Liverpool forveti Luis Diaz’ın babasını kaçıranların Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensupları olduğunu açıkladı.

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Luis Manuel Diaz Cumartesi günü eşiyle birlikte kaçırılmıştı.

Futbolcunun annesi bir süre sonra bir aracın içinde terk edilirken babasının izi bulunamamıştı.

Yüzlerce polis ve asker bölgedeki arama faaliyetlerine devam ediyor.

Hükümet başlangıçta bunun bir suç örgütünün işi olabileceğini belirtmişti.

Fakat dün akşam ELN ile ateşkes görüşmeleri yürüten hükümet delegasyonu, bunun sorumlusunun “ELN’ye bağlı bir birim olduğunu resmi kanallardan öğrendiklerini” duyurdu.

Kolombiya’da en büyük aktif gerilla örgütü olan, 1964’te kurulmuş ELN’nin 2 bin 500 civarında üyesi olduğu tahmin ediliyor.

Örgütün en güçlü olduğu bölge de Lusi Manuel Diaz ve eşi Cilenis Marulanda’nın da yaşadığı Venezuela sınırına yakın yerler.

ELN ile müzakereler sonuçsuz kaldı

Hükümetin ELN ile müzakerelere delegasyonunun başında bulunan Otty Patino “Luis Manuel Diaz’ın derhal serbest bırakılmasını” talep etti:

“ELN’ye rehin almanın kriminal bir faaliyet olduğunu, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve mevcut müzakereler kapsamında insan kaçırmaya son verme taahhütlerinin bulunduğunu hatırlatırız.”

Daha önce ELN’yle bir barış anlaşması imzalama girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun “tam barış” stratejisi kapsamında gerillalarla müzakereler tekrar başlamıştı.

Bu yıl iki taraf, 3 Ağustos’ta yürürlüğe giren altı aylık bir ateşkes imzalamıştı.

Luis Diaz’ın son derece popüler bir milli futbolcu olduğu Kolombiya’da bu olay büyük bir sansasyon yarattı.

Salı günü Luis Manuel Diaz’ın serbest bırakılması için yapılan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Liverpool takımı da Luis Diaz’a bu süreçte destek oldu.

Teknik direktörleri Jürgen Klopp, Pazar günü Premier Lig’de Nottingham Forest’ı 3-0 yendikten sonra bu zaferi “kardeşim” dediği Luis Diaz’a adadı.