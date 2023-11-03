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Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılaması devam eden şüpheli ve kaçmaya çalıştığı aracın sürücüsü Tekirdağ'da yakalandı. Her iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar sürüyor.

Haklarında adli işlem yapılan, yargılaması devam eden ve terör örgütü üyeliğinden haklarında 'Aranıyor' kaydı bulunarak Tekirdağ güzergahı üzerinden yasa dışı yollardan ülke dışına çıkmaya çalışan şahıslar üzerine yapılan çalışmada, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılaması devam eden H.B. ve kaçmaya çalıştığı aracın sürücüsü H.K. yakalandı.
Her iki şüpheli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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