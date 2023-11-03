İsrail için kabus senaryosu! Rus Wagner devreye girdi! İsrail-Hamas savaşında 29. günde son durum

İSRAİL'in Gazze'de sivil katliamı sürerken, geçtiğimiz aylarda Putin'e karşı ayaklanan Rus paralı asker grubu Wagner devreye girdi. Wagner'in Hizbullah'a Pantsir füzeleri sağlayacağı iddia edildi. İsrail, ikinci bir cephe açılması endişesi yaşarken, Gazze'de sivil katliamlarına devam ediyor. İşte İsrail-Hamas savaşında son yaşananlar...

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İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika sivil katliamı haberleri gelmeye devam ediyor. Gazze kuşatmasını tamamladığını duyuran İsrail'e Hamas'tan cevap geldi. ABD SİHA'arı Gazze üzerinde uçmaya başlarken, İsrail'in en büyük korkusu gerçekleşmek üzere. Hizbullah'ın ikinci bir cephe açmasından korkan İsrail'e kötü haber Rusya'dan geldi. Rus paralı asker grubu Wagner'in, Hizbullah'a Pantsir füzeleri sağlayacağı iddia edildi. Pantsir füzelerinin bölgedeki dengeleri değiştireceği belirtiliyor. İşte İsrail-Hamas savaşından son dakika haberler...

07:15 HAMAS'TAN İSRAİL'E YANIT: TARİHİN LANETİ OLACAK

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Daniel Hagari, İsrail kuvvetlerinin Gazze'de tüm güçle savaştığını, Hamas'ı yok etmeye odaklandığını ve tüm rehineleri eve getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi. Açıklamada İsrail askerlerinin Gazze Şehri'nin kuşatmasını tamamladığı vurgulandı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin evlerine 'siyah çantalarla' döneceklerini belirtti. Sözcü Ebu Ubeida, 'Gazze, İsrail için tarihin laneti olacak' dedi.

06:30 İSRAİL İÇİN KÂBUS SENARYOSU: WAGNER DEVREYE GİRDİ

Wall Street Journal (WSJ) 'ABD, Rusya'daki Wagner Grubunun Hizbullah'a Hava Savunma Sistemi Göndermeyi Planladığını Açıkladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 'ABD'li yetkililerin istihbarata dayandırdığı bilgiye göre, Rus paralı asker örgütü olan Wagner Grubu, Lübnanlı milis grubu Hizbullah'a bir hava savunma sistemi sağlamayı planlıyor. Göndermeyi planladıkları Rus SA-22 sistemi, uçakları engellemek için uçaksavar füzeleri ve hava savunma silahları kullanıyor' denildi.

Ukrayna'da savaşın kaderini değiştirdiler

ABD'li yetkililerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kilit rol oynayan Wagner paramiliter grubunun, İsrail'e karşı ikinci bir cephe belirirken Hizbullah'a uçaksavar sistemi sağlayabileceğine inandığını yazan WSJ aynı haberde 'Lübnanlı militan grup potansiyel olarak İsrail'e karşı ikinci bir cephe oluşturabilir' yorumunda bulundu.

Havada ABD'nin üstünlüğü sona erer

Bölgedeki hava üstünlüğü tamamen İsrail'in elinde. Askeri uzmanlar Rus SA-22 sisteminin Hizbullah'a verilmesi durumunda bölgedeki bu dengenin İsrail aleyhinde değiştireceği görüşünde. Times of Israel'e göre, İsrail, gelişmiş silahların Hizbullah'a aktarılmasını engellemek amacıyla uzun süredir Suriye'de saldırılar gerçekleştiriyor.

Pantsir olarak da bilinen SA-22, uçakları, helikopterleri, İHA'ların balistik füzelerini ve seyir füzelerini imha edebilen, kamyona monteli kısa menzilli bir hava savunma bataryasıdır.

04.44 'ABD İHA'LARI GAZZE ÜZERİNDE UÇUYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD insansız hava araçları Hamas'ın elindeki rehinelerin yerini tespit etmek için Gazze üzerinde uçuyor.

04:20 ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ, İSRAİL'E YARDIMI ONAYLADI

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, tasarı 196 "hayır" oyuna karşı 226 "evet" oyuyla kabul edildi. 12 Demokrat üye Cumhuriyetçilerin tasarısını desteklerken, 2 Cumhuriyetçi üye "hayır" oyu verdi. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer, yasa tasarısının "çok hatalı bir teklif" olduğunu kaydederek, Senato'nun yasa tasarısını "kaale" almayacağını duyurdu.

02:00 İSRAİL GAZETECİ VE AİLESİNDEN 11 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin'in resmi televizyon kanalı Filistin TV'nin haberinde, İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda, televizyon kanalının muhabiri Muhammed Ebu Hatab ve aile üyelerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail'in hava saldırıları sonucunda gazeteci Ebu Hatab'ın eşi, oğlu ve erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin öldüğü aktarıldı.