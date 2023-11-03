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Ahmet Hakan Atatürk’e benzeyen adama yarım saatte 500 bin lira gönderenler için bakın ne dedi?

Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısı, Tiktok hesabından 2 saat içerisinde dudak uçuklatan miktarda topladı. Bu duruma tepki gösteren Ahmet Hakan, "Her ideolojinin, her kesimin, her anlayışın alıkları olur. Ama yine de Türk milletinin zeki olduğu konusundaki iyimserliğimizi koruyalım lütfen.” dedi.

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Atatürk'e olan benzerliğiyle ilgi gören Serdar G. isimli sosyal medya yayıncısı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dudak uçuklatan bir miktarda bağış topladı.

Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya yayıncısının Tiktok hesabından 2 saat içerisinde yaklaşık 1 milyon lira bağış aldığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddialar sosyal medyada da gündem oldu. 

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, TikTok’ta Atatürk’e benzeyen bir kişinin açtığı canlı yayında kısa süre içinde bu kadar bağış toplanmasını eleştirdi.

Hakan şunları kaydetti: “Atatürk’e benzeyen adam, TikTok adlı mecrada bir saatte 500 bin lira bağış toplamış. Alıklık, herhangi bir ideolojinin, herhangi bir kesimin, herhangi bir anlayışın tekelinde değildir. Her ideolojinin, her kesimin, her anlayışın alıkları olur. Ama yine de Türk milletinin zeki olduğu konusundaki iyimserliğimizi koruyalım lütfen.”

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