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Beatles’ın son şarkısı “Now and Then” yayınlandı

Beatles’ın son şarkısı “Now and Then” yayınlandı

EFSANEVİ İngiliz müzik grubu The Beatles’in son şarkısı “Now and Then” haftalar süren meraklı bekleyişin ardından dün akşam ilk kez BBC’de yayınlandı.

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lk notalarını John Lennon’ın 1978’de yazdığı şarkı, grubun gitaristi Paul McCartney ve grubun bateristi Ringo Starr tarafından geçen yıl tamamlandı. 1980 yılında hayatını kaybeden John Lennon’ın sesinin yapay zekâyla dahil edildiği “Now and Then” eşzamanlı olarak bugün Spotify, Apple Music ve Amazon Prime Music gibi uygulamalardan da dinlenebilecek.

“Now and Then” 10 Kasım’da satışa çıkacak

Şarkının müzik klibi de bugün yayınlanacak. “Now and Then”, 10 Kasım’da satışa çıkacak, Beatles’ın en iyi şarkılarının derlendiği eski Red ve Blue albümlerinin yeni versiyonlarında da yer alacak.

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