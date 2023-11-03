Adana Kozan'da depremde zarar gören evler yıkılıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli ve Minnetli depremlerinde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımına başlandı.

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İlçede depremlerde ağır hasar alan 3 binanın kontrollü yıkımına başlandı. Kent merkezinde bulunan ve depremlerden etkilenen evlerin yıkımı Kozan Belediyesi Fen İşleri kontrolünde yapılıyor.

'Kontrollü yıkıma başladık'

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Harita Teknikeri İbrahim Şentürk "Bölgemizde yaşanan deprem kaynaklı ağır hasarlı yapılarla ilgili Adana Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından tarafımıza bildirilen ağır hasarlı 3 yapının kontrollü olarak yıkımına başladık" dedi.



Belediye ekiplerinin çevresinde önlem aldığı Tufanpaşa ve Hamam mahallelerinde bulunan ağır hasarlı 3 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.