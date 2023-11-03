Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 15 uzman yardımcısı istihdam edecek.

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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, gerekli şartları taşıyan adaylar başvurularını "www.sbb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Adayların listesi, 29 Kasım'da kurumun internet adresinden duyurulacak. Yazılı sınav 17 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Adayların sınava girecekleri adresler 8 Aralık'tan itibaren kurumun internet sitesinden duyurulacak ayrıca tebligat yapılmayacak. Sözlü sınav tarihi ve yeri ise daha sonra ilan edilecek.