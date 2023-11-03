Emekli ve memurun ocak zammı hazır, hepsi hesaplandı! İşte en düşük maaş!

16 milyona yakın emekli zammı bekleyen vatandaş ile 7 milyona yakın memur maaşı zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TÜİK bugün Ekim ayı enflasyonunu açıklayacak. Bunun akabinde Emekli Sandığı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı ile memur zammı için refah payı hariç 4 aylık net oran kesinleşecek. 4 aylık rakamın netleşmesiyle de son 2 veri için bekleyişe geçilecek. İşte haberin detayları…