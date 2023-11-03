Emekli ve memurun ocak zammı hazır, hepsi hesaplandı! İşte en düşük maaş!
Emekli maaşı zammı ve memur maaşı artışı için kritik gün geldi. Milyonlarca kişi için TÜİK tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyonu sonrası 4 aylık zam oranı refah payı hariç belli oluyor. 'SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak' sorusu ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Ancak öncesinde emekli maaşı ve memur maaşı zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan kritik bir açıklama geldi. İşte detaylar…
16 milyona yakın emekli zammı bekleyen vatandaş ile 7 milyona yakın memur maaşı zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TÜİK bugün Ekim ayı enflasyonunu açıklayacak. Bunun akabinde Emekli Sandığı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı ile memur zammı için refah payı hariç 4 aylık net oran kesinleşecek. 4 aylık rakamın netleşmesiyle de son 2 veri için bekleyişe geçilecek. İşte haberin detayları…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün 2024 yılı bütçe sunuş konuşmasında milyonların maaş zammına ilişkin kritik bilgiler paylaştı. Bakan Işıkhan “Vatandaşlarımızın refah seviyelerini artıracak, memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi hiçbir şekilde enflasyona ezdirmeyecek çalışmalara öncelik veriyoruz.
Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, yine bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik detaylı değerlendirme ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Memur ve emekli zammı için 3 aylık enflasyon farklı belli oldu!
Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu.