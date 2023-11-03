Gazze'de enkazdan çıkarılan çocuğun sorusu yürek yaktı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 28. güne girilirken, bölgede 9 binden fazla masum yaşamını yitirdi. Son bombardımanda enkazdan çıkarılan küçük bir kız çocuğunun öldüğünü zannetmesi ise yürek yaktı.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı bir operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 28. gününde sürüyor. İsrail'in katliamlarından en büyük yarayı ise katliama tanık olan çocuklar alıyor.

Son olarak İsrail güçlerinin Gazze'deki Bureyc kampına düzenlediği saldırısı sonrası enkazdan küçük bir kız çocuğu sağ çıkarıldı.

Ancak şoka giren çocuk öldüğünü zannedip sedye üzerinde kendisini taşıyanlara "Beni mezara mı götürüyorsunuz?" dedi. Kızı taşıyanlar ise "Hayır yaşıyorsun" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 138 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 52 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.