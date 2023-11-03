Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve emekli maaşlarına zam oranı arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklandı. Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 3.43, yıllık enflasyon ise yüzde 61.36 oldu. ENAG Ekim ayında enflasyonun yüzde 5.09, yıllık olarak ise yüzde 126.8 olarak duyurdu. Enlasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla emekli ve memurların alacağı 4 aylık enflasyon farkı da kesinleşti.

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını Açıkladı. TÜİK verilerine göre, Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 3.43, yıllık enflasyon ise yüzde 61.36 oldu. Yurt İçi ÜFE ekim ayında yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 39,39 olarak gerçekleşti. Memur ve emeklilerin Ocak 2024'te alacağı zam da buna göre arttı..

ENAG enflasyon rakamları

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 5,09 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 126,18 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise yüzde 105,48 oldu.

Piyasalar ne bekliyordu?

AA Finans'ın anketinde ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde yüzde 4,08 düzeyindeydi. Bloomberg HT’nin enflasyon anketine katılan 26 kurumun medyan beklentisi, Ekim ayı enflasyonunun aylık yüzde 4, yıllık yüzde 62,2 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Eylül'de yılın zirvesine çıktı

TÜİK verilerine göre Eylül'de yıllık enflasyon yüzde 60 eşiğini aştı ve yüzde 61,5 olarak yılın en yüksek seviyesine çıktı. Aylık enflasyon ise yüzde 4,75 seviyesine geriledi. Çekirdek göstergede de yukarı yönlü seyir devam etti. Eylül'de yıllık çekirdek enflasyon yüzde 68,93 oldu.