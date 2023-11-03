Denizli'de eğlence mekanını yağmalayan 11 şüpheli çok sayıda silahla yakalandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde eğlence mekanından yağma yaptıkları ve dışarıya çıkardıkları mağdurları darp ettikleri iddia edilen 11 şüpheli, çok sayıda silahla birlikte yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre; Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan bir umuma açık alkollü eğlence yerinde meydana gelen olayda, mağdur kişileri dışarı çıkartarak darp etmek suretiyle yağmaladıkları olayının aydınlatılmasına yönelik olarak geniş çaplı bir araştırma başlatıldı.

11 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Yapılan çalışmalar sonucunda suça karıştıkları tespit edilen 11 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu yakalandı. Olayla ilgili olarak işyerinde yapılan aramada 2 adet tabanca, 4 adet tüfek, çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi. Yağma suçundan adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.