Mustafa Denizli eski eşine dava açtı: O mallar benim el konulsun

Mustafa Denizli, eski eşi Evin Elçi'ye ait mal varlıklarının evlilikleri sırasında edinildiği gerekçesiyle kendisine iadesi için dava açtı. Denizli, eski eşinin üzerinde görünen Bodrum'daki yazlık eve, lüks araca ve bankadaki paralara da tedbir konulmasını istedi.

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Türk futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Elvin Denizli'ye ait mal varlığını evlilikte edinilen mallar olduğunu iddia ederek kendisine iade edilmesi için dava açtı.

Denizli, inceleme yapılarak Elçi'ye ait gayrimenkul, araç ve bankalardaki mevduatlar üzerinde katkısı olduğunun ortaya çıkarılmasını talep etti. Denizli, eski eşine ait menkul, gayrimenkul tüm mal varlıklarına ihtiyati tedbir konulmasını istedi.

Sabah'ın haberine göre, mahkeme, ara kararıyla Elçi'nin ev ve arabasına tedbir koyulmasına hükmetti. Türk futbolunun önde gelen teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, eski eşi Evin Elçi'ye dava açtı. Yıllar önce olaylı bir şekilde boşanan Denizli, şimdi eski eşine ait mal varlığına tedbir koydurdu.

Olaylı boşanma davası süreci

Mustafa Denizli ile Evin Elçi 2010 yılında evlendi. Çift 10 yıl sonra İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşandı. Ancak çiftin boşanma davası da onları boşanmaya getiren süreç de olaylı geçti.

Elçi mahremiyetlerine özen gösterip anlaşmalı boşanmak isterken Denizli çekişmeli şekilde davayı açtı. Milyonlarca lira tazminat talep etti. Çeşitli darp iddiaları da peşi sıra geldi. Boşanma sürecinde eşinin imzasını taklit ederek evlerini ipotek ettirdiği gerekçesiyle "özel belgede sahtecilik" suçundan hakim karşısına bile çıktı.

Dava sürecinde Mustafa Denizli 2019 yılında 2 bin 500 liralık tedbir nafakasını da ödemedi. Toplam 105 bin 258 liralık borcu birikti ve icra ceza davası açıldı. Denizli borcunun bir kısmını ödeyince dava düştü.

Boşanma sonunda mahkeme teknik adamın eşine 15 bin yoksulluk nafakası, 1 milyonu maddi, 600 bini manevi olmak üzere tazminat ödemesine hükmetti. Boşanma kararı ilk olarak geçen yıl İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sonrasında geçen mayıs ayında Yargıtay'ca kesinleşti. Ancak Yargıtay hükmedilen yoksulluk nafakasını ve tazminatı az bularak bu yönden bozma kararı verdi.

Eşinin evine ve arabasına tedbir koydurdu

Tüm bu yaşananların ardından Mustafa Denizli eski eşine ait mal varlığının, evlilikte edinilen mallar olduğunu belirterek kendisine iade edilmesi için dava açtı.

Eşine ait menkul, gayrimenkul tüm mal varlıklarına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. Bilirkişi incelemesi yapılarak Evin Elçi'ye ait gayrimenkul, araç ve bankalardaki mevduatlar üzerinde katkısı olduğunun ortaya çıkarılmasını talep etti. Bunların karşılığı olarak şimdilik 500 bin liranın Elçi'den tahsil edilip kendisine verilmesi için hukuki süreç başlattı.

Mahkeme tedbir koydu

Mahkeme ara karar oluşturdu. Evin Elçi'nin Bodrum'daki evi ve aracına 3. kişilere devrinin önlenmesi için tedbir koydu. Banka hesapları ve diğer mal varlıklarına tedbir noktasında ise talebi reddetti.