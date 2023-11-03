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Ahmet Nur Çebi: "Başkanlık için kararımı haftaya kadar açıklayacağım"

Ahmet Nur Çebi: "Başkanlık için kararımı haftaya kadar açıklayacağım"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, aralık ayında gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olup olmayacağına ilişkin kararını henüz vermediğini ve önümüzdeki hafta sonuna kadar kesin kararını açıklayacağını söyledi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yaptırdığı 6 okuldan bitirilmiş olan 3'ünün açılış töreni için Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep turu yaptı. Başkan Çebi, Adıyaman Besni ile Kahramanmaraş Pazarcık'taki okul açılışlarından sonra akşam yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yemek sonrası basınla sohbet toplantısı da yapan siyah-beyazlı kulübün başkanı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım"

Aralık ayının başında gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden aday olup olmayacağının kararını henüz vermediğini dile getiren Başkan Ahmet Nur Çebi, "Henüz daha karar vermedim, önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım. 3 gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim, iyice düşüneceğim. Burada camianın zarar görmemesi benim için en önemli unsur" dedi.

"Aday olmaya karar verirsem, kaybedeceksem de kazanacaksam da girerim"

Kongreden yana tereddüdü olmadığını belirten Başkan Çebi, "Benim kongreden yana hiç bir tereddüdüm yok, eğer gireceksem kaybedeceksem de girerim kazanacaksam da girerim. Ben Beşiktaş için kendimi yakarım ama konu aileme sıçrayınca düşünmem lazım. Konu aileme ve çocuklarıma gelirse sıçratanı yakarım. Ailem ve Beşiktaş camiası benim için kırmızı çizgi. Bu iki unsura zarar gelmeden en doğru kararın alacağım" ifadelerini kullandı.

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