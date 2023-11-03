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Bozüyük’te çıkan yangında 2 katlı müstakil ev alevlere teslim oldu

Bozüyük’te çıkan yangında 2 katlı müstakil ev alevlere teslim oldu

Bozüyük’te çıkan yangında 2 katlı müstakil ev alevlere teslim oldu

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Alınan bilgiye göre, Sabaha karşı Kasımpaşa Mahallesi Ayaz Sokak’ta bulunan M.F.B.’e ait kullanılmayan 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, müstakil evde maddi hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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