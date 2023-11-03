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Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe karşısına çıkacak

Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe karşısına çıkacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavili takımda Orsic, Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Trezeguet'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.

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