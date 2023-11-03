Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe karşısına çıkacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.Abone ol
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.
Bordo-mavili takımda Orsic, Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Trezeguet'in sakatlıkları bulunuyor.
Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.