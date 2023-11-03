"Altı da İstanbul, Üstü de İstanbul" adlı sergi sanatseverlerle buluştu

Çağdaş Türk sanatının temsilcilerinden Mevlüt Akyıldız'ın "Altı da İstanbul, Üstü de İstanbul" adlı desen sergisi İstanbul Komedi Festivali kapsamında Maximum Uniq Hall'de açıldı.

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Akyıldız, festivale özel hazırladığı ve kendi arşivinden derlediği sergide, festivalin sembolü İstanbul Boğazı’nın martılarını birer sanat eserine dönüştürdü.

Sergiye ilişkin AA muhabirine konuşan sanatçı, ilk kez bir desen sergisi açtığını belirterek, "Komedi festivaline uygun, halk arasındaki deyimlerden yol çıkarak çizdiğim eserler var. Bizim gündelik hayatımızda hala kullandığımız, o sözlü edebiyat geleneğini ironik bir şekilde yansıtmaya çalıştım." dedi.

Komedi festivali martı ile özdeşleştiği için martıyı da eserlerine taşıdığını vurgulayan Akyıldız, şunları kaydetti:

"Bizim geleneksel tekerlemelerimiz ve deyimlerimizden yola çıkarak kadın-erkek ilişkilerini eğlenceli bir şekilde sunmaya çalıştım. Her ülkenin kendi geleneği ve mizah anlayışı var. Mesela Güney Amerika'da Gabriel Garcia Marquez'e baktığınız zaman kendi kültürünü dünyaya evrensel dil olarak sunduğunu görürsünüz. Ben de kendi geleneksel değerlerimizi daha evrensel bir dille göstermeye çalışıyorum. Beni mutlu eden şeyleri çiziyorum. İçimden geldiği gibi yapıyorum. Aslında önce kendimi eğlendiriyorum."

Mevlüt Akyıldız, sanatta eğilimin sürekli değişiklik gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu sergiyle, gelecek kuşaklara bugünkü kültürümü aktarmış oluyorum. Son dönemde cam altı boyama yapıyorum. Oradan daha eğlenceli bir dünya çıkarıyorum. O teknikle kendi resimlerimi yapmayı sürdürüyorum. Çağdaş ya da modern gibi bir takıntım yok. Bildiğim ve inandığım şeyleri yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Festival için hazırladığı desenlerin yanı sıra, kendi koleksiyonunda yer alan desen çalışmalarından bir seçki hazırlayan sanatçının 28 eseri sergide yer alıyor.

Ayrıca, "Bir bakış baktın", "Talih kuşu" ve "Altı da İstanbul, üstü de İstanbul" isimli 3 desen, festivalin 6. yılı için hazırlanan özel üretim t-shirtlere basılacak.

​​​​​​​Sergi 28 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.