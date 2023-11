Karaçay Türkleri sürgün edilişlerinin 80. yılında ABD'de anıldı

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Karaçay-Balkar Türkleri, 2. Dünya Savaşı yıllarında sürgün edilmelerinin 80. yıl dönümünü andı.

Paterson kenti ve çevresinde yoğun yaşayan Karaçay Türkleri, Amerikan-Karaçay Yardımlaşma Derneği'nin (AKBA) organizasyonunda, Rus ordusu tarafından 1943'te sürgün edilişlerinin yıl dönümünde bir araya geldi.

Karaçay Türkleri'nin yoğun katılım gösterdiği programda konuşmacılar, Karaçay lehçesiyle yaptıkları sunumlarla, 80 sene önce "yaşanan acı hatıraları" ABD'de doğan genç nesillere aktardı.

Paterson'daki dernek binasında gerçekleşen programda, sürgün yıllarını belgeleyen görseller sunulurken, ABD'de doğan Karaçay Türk'ü çocuklar, geleneksel kıyafetleriyle katıldıkları gecede, ezberledikleri atasözleri ve şiirleri okudu.

Program sonunda, sürgünde hayatını kaybeden on binlerce Karaçay Türk'ü için dualar okundu.

Yaklaşık 43 bin Karaçay Türk'ü sürgünde hayatını kaybetti

AKBA Başkanı Ali Toturkul, Karaçay-Balkar Türkleri'nin Rusya tarafından 1943'te, anayurtları Kafkasya'dan Orta Asya'ya sürüldüğü, 70 bin sürgün mağdurundan yaklaşık 43 bininin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Türkiye'de 10-15 bin civarında Karaçay Türk'ü bulunduğunu söyleyen Toturkul, ABD'de de yine yaklaşık aynı oranda Karaçay Türk'ü nüfusunun varlığından söz etti.

Kafkasya'da doğduğunu ve 2009'dan bu yana ABD'de yaşadığını belirten AKBA Yönetim Kurulu Üyesi Resul Hacı, anne babasının ise sürgün yıllarında Kazakistan'da doğduğunu anlattı.

Türkiye ile de güçlü bağları olduğunu ifade eden ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim aldığını söyleyen Hacı, "Bunları (sürgün anılarını) çocuklara anlatmamız çok önemli. Çünkü Amerika'daki çocuklar asimilasyona çok yatkın." diye konuştu.

Hacı, "Tarihini bilmeyenin hafızasının olamayacağını"' belirtirken, AKBA olarak, sürgün yıllarında yaşananları yeni nesillere aktararak onlara kimliklerini unutturmama gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Filistin'de yaşananlara da dikkat çekildi

Paterson'da Karaçay Türkleri tarafından kurulan Ulu Cami'de dernek başkanlığı görevini yürüten Hamza Murat Bolur, Karaçay Türkleri'nin 1800'li yıllardan itibaren Kafkaslardan Anadolu'ya göç etmeye başladığını, onlara kucak açan Osmanlı devletine şükran borçlu olduklarını ifade etti.

Bolur, "Kafkasya'dan (ABD'ye) gelen kardeşlerimiz de Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye'nin bir parçası olmak istiyorlar." sözlerine yer verdi.

80 sene öncesinin Rusya'sında Müslüman oldukları için soykırım gördüklerini belirten Bolur, İşgal altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerle benzer süreçleri yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Şu an Filistin'de, aynı bize yapılanı yapıyorlar. Oradaki kardeşlerimiz soykırıma uğruyor. Türkiye güçlü oldukça biz dünyanın her yerinde korkusuzca yaşayabiliriz. Türkiye yoksa biz de yokuz. Rabbim Türkiye'ye her şeyin en güzelini, en iyisini nasip etsin."

Karaçay Türkleri, gecenin sonunda sürgünde hayatını kaybeden yakınları için yaptıkları duaya İsrail'in uçak ve tanklarla bombalamaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlileri de dahil etti.