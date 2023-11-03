Bir saadet zinciri daha! Hemşehrisini bile dolandıran gümrük memuru 500 milyon TL götürdü

Zonguldak Çaycumalı gümrük memuru, saadet zinciri hilesiyle onlarca kişiden yaklaşık 500 milyon lira toplayarak kayıplara karıştı. Yüksek kazanç beklentisiyle ellerindeki parayı gümrük memuruna kaptıran mağdurlar, dolandırıldıklarını anlayınca adliyeye akın etti.

Abone ol

İstanbul’da gümrük memuru olarak görev yaparken memleketi Çaycuma'da ve Almanya'da yaşayan vatandaşlarla iletişime geçen F.Y., iddialara göre; gümrükte kalan malları çok uygun fiyata alıp satıştan kar payı vereceğini söyleyerek para topladı. İlk başlarda güven kazanmak için kar payı dağıtan F.Y., Almanya'da bulunan akrabalarını da sisteme dahil etti.

Köylüsü olan ve yaklaşık 2 milyon lira parasını aldığı D.Y. isimli gurbetçiye telefonla ulaşarak sisteme dahil eden F.Y., ilk olarak gümrükte 500 bisiklet olduğunu, bunları çok ucuza alarak yüzde 30 kar ile satacaklarını söyledi.

Şüphelenmesinler diye borç bile vermiş

Gurbetçi hemşehrisini ikna ederek benzer birkaç iş yapan F.Y., kendisinden kar payını isteyince de paranın kriptoda olduğunu söyleyerek zaman kazandı. Şüphelenen D.Y. isimli gurbetçi acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek 1 milyon 100 bin lira borç istedi. Yiğit de gurbetçiyi şüphelendirmemek ve daha çok parasını almak için istenilen parayı gönderdi. Kısa zamanda da 2 katını geri aldı.

Evini satanlar da var

Kendisinden parasını isteyen kişilere zaman zaman sahte para dekontları göndererek zaman kazanmaya çalışan F.Y., zor durumda kaldığını anlayınca topladığı 500 milyon lira ile kayıplara karıştı. Dolandırılan 50 kişi de Yiğit'e ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayıp adliyeye giderek şikayetçi oldu.

Çaycuma Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunan bir mağdur, F.Y.'in kar payı vereceğini söyleyerek evini sattırdığını, ancak ne evin parasını ne de kar payını almadığını söyledi. Yapılan incelemede F.Y.'nin bahsi geçen evi, dolandırdığı bu yüzden de kendisini tehdit eden başka bir mağdura sattığı, bu sayede borcunu ödediği ortaya çıktı. F.Y.’nin, Türkiye’de 85-90 bin lira civarında satılan cep telefonlarını da daha ucuza gümrükten alacağını söyleyerek para topladığı ileri sürüldü.

Yaklaşık 100 kişi mağdur

Öte yandan mağdur sayısının İstanbul, Çaycuma ve Almanya'da çalışan yaklaşık 100 kişi olduğu, F.Y.'nin İstanbul Gümrük Müdürlüğü’nden ilişkisinin kesildiği, hakkında başka dosyalar da olduğu öğrenildi. Dolandırılan kişi sayısı ve para miktarının artabileceği belirtildi.

Kaynak: Sözcü