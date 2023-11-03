İlk kamu hayvan hastanesi İzmir’de açılıyor!

İzmir Büyükşehir Belediye, sokak hayvanlarını daha modern tedavi imkanlarına kavuşturacak Seyrek Hayvan Hastanesini yakında hizmete alacak. Gelişmiş cihazlarla kedi ve köpekler için cerrahi operasyonların yapılacağı hastane aynı zamanda istihdam olanağı sağlayacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen Seyrek’te hayvan hastanesi kuruyor. Yoğun bakım ve yatan hasta üniteleri bulunan hastane, yakın zamanda hizmete alınacak. Yaklaşık 600 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, uzman veteriner hekim kadrosu ile cerrahi operasyonlar yapılacak, kedi ve köpeklere daha modern tedavi imkanlarına kavuşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri Şube Müdürü Umut Polat, ilk kez bir kamu kuruluşunda hayvan hastanesinin hizmete alınacağını belirtti. Polat, “Çalışmamız, İzmir’de sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmaları destekler nitelikte. Tesiste cihazlar, ekipmanlar ve uzman veteriner hekim kadrosu ile can dostlarımıza yönelik faaliyetleri bir üst noktaya taşımız olacağız” dedi.

Mevzuat kapsamında, yerel yönetimlerin yalnızca sokak hayvanlarına hizmet verme gibi bir sorumluluğunun bulunduğunu hatırlatan Polat, şunları söyledi:

“Ancak hayvan hastanesi ruhsatı alındığında hastane sahipli hayvanlara da hizmet verecek. Böylece tesisimizi modernize ederek kapasitesini arttırmış olacağız. Burada gelişmiş cihazlar ve uzman personel tarafından operatif sağaltımları yapılacak. Komplike cerrahi operasyonları, ortopedi operasyonları, göğüs cerrahi operasyonlara kadar birçok hizmet sunulacak”.

Hayvan hastanesi, aynı zamanda yeni bir istihdam alanı da oluşturacak. Veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikerlerinin alınacağı tesiste, hayvan bakıcıları da görev yapacak.