Ekrem İmamoğlu'ndan su tasarrufu çağrısı: İstanbul'da kuraklık tehlikesi

İstanbullulara su kullanımı uyarısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’un ciddi bir kuraklık sorunu olduğunu vurgulayarak tasarruf çağrısı yaptı.

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Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kuraklık sorununa dikkat çekerek, İstanbullulara su tasarrufu çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından video paylaşan İmamoğlu, "İstanbul ciddi bir kuraklıkla baş başa. İSKİ su kayıp ve kaçağını önlemede ciddi sonuçlar elde etti. İstanbulluları hem bu mücadelede yanımızda olmaya hem de su tasarrufunu ciddiyetle uygulamaya davet ediyorum" notunu düştü.