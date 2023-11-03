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Meclis'te ziyaretçiler için yeni nizamiye

Meclis'te ziyaretçiler için yeni nizamiye

Meclis’te yoğunluk ve güvenlik tedbirleri dikkate alınıp ziyaretçilerin araçla giriş yapabileceği yeni bir nizamiye oluşturulacak. Çankaya kapısı bundan sonra yalnızca protokol girişleri için kullanılacak.

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TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu, İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay başkanlığında toplandı.

Toplantıda Meclis'teki güvenlik önlemleri ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Alınan kararlar kapsamında Meclis çalışanlarına ve milletvekilleri danışmanlarına yeni araç giriş kartları verilecek. Araç giriş kartlarının görselleri de değişecek.

Ayrıca Meclis'teki ziyaretçi yoğunluğu ve güvenlik tedbirleri dikkate alınarak yeni nizamiye oluşturulacak.

Yeni nizamiye, Meclis'in Dikmen kapı girişinin yanında bulunan otopark bölümüne inşa edilecek. Bu kapıdan ziyaretçiler araçlarıyla giriş yapabilecek. Ziyaretçiler, diğer kapılardan araçla giriş yapamayacak.

Meclis'in Çankaya kapısı ise protokol ve milletvekili girişi olarak kullanılacak.

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