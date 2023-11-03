Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak: Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurdundaki asansör kazasına ilişkin, "Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek." dedi.Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurdundaki asansör kazasına ilişkin, "Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek." dedi.
Bakan Bak, "Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nun asansörlerinin son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür." ifadelerini kullandı.