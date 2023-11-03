Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü.

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Kaza, Alaca-Eskiyapar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haydar Ali D. yönetimindeki 19 BF 257 plakalı otomobil ilçe merkezine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Takla atan otomobil tarlaya uçtu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilğili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.