Find X7 Pro kamerası belli oldu

Oppo, amiral gemisi için yoğun mesai harcıyor. Oppo Find X7 Pro modeline ilişkin detaylar gelmeye başladı. İşte ayrıntılar...

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Akıllı telefon dünyasındaki kıyasıya rekabet ortamında başarılı bir yılı geride bırakan Oppo, yükselişini devam ettirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Find serisiyle önemli başarılar elde eden şirket, amiral gemisi için çalışmalarını sürdürüyor. Her yılın ilk çeyreğinde Find X serisiyle sahne alan Oppo, yükselen grafiğine yakışır bir modelle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda hazırlandığı seri hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Görünüşe seri, kamera tarafında oldukça güçlü olacak. Akıllı telefon dünyasındaki sızıntılarıyla adından söz ettiren Digital Chat Station, yeni bir rapor sızdırdı. Buna göre serinin en güçlü oyuncusu Oppo Find X7 Pro, 1 inçlik Sony LYT-900 ile gelecek. Sensör, Xiaomi 14 Ultra ve vivo X100 Pro+’ta da kullanılacak. Üç şirket de sensörün testlerinden oldukça memnun.