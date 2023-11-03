Ispanaktan 10 kat fazla demir, sütten 25 kat fazla kalsiyum içeriyor

Doğa bize pek çok değerli bitki sunar, ancak bazıları gizli hazine gibidir. Bu değerli bitkilerden biri de dut ağacının yapraklarıdır. Dut yaprakları, yemeklerden çaylara kadar birçok farklı şekilde kullanılabilen son derece faydalı bir bitkidir. Dut ağacının yaprakları, geçmişten günümüze kadar alternatif tıpta sağlık için kullanılmıştır.

Abone ol

Dut ağacı, sadece lezzetli meyveleri için değil, aynı zamanda yaprakları için de değerli bir bitkidir. Dut yapraklarının sağlık alanındaki etkileri göz ardı edilmemelidir.

Hem geleneksel tıpta hem de modern araştırmalarda çeşitli yararları belgelenmiş olan dut yaprakları, hem kurusu hem de tazesiyle çay olarak demlenebilir. Dut yaprağı en az dut meyvesi kadar sağlık açısında önemli faydaları olan bir yapraktır. Bu bitkinin çayı bir çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Dut içerisinde A,C,K vitaminlerinden bolca barındırmaktadır. Bu sayede antioksidan özelliği bulunmaktadır.

Dut içerisinde yüksek oranda K vitamini barındırmasından dolayı kemik sağlığına oldukça iyi geldiği bilinmektedir. İçerisinde yer alan yüksek oranda K vitamini kemik erimesi rahatsızlığına da iyi gelecektir. Dut yaprağı ölçülü miktarda tüketildiğinde vücuttaki serbest radikallerin gelişmesine engel olur.