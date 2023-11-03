BIST 7.625
DOLAR 28,40
EURO 30,26
ALTIN 1.816,28
HABER /  SPOR

UEFA Sırbistan ve Karadağ'a ceza verdi!

UEFA Sırbistan ve Karadağ'a ceza verdi!

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Karadağ'a karşı evinde oynadığı maçtaki olaylar nedeniyle Sırbistan'a bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Abone ol

UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2024 Elemeleri'nde Sırbistan'ın 17 Ekim'de Karadağ'ı konuk ettiği maçta stadyumda yaşanan "ırkçı davranışlar" ve çeşitli saha olayları nedeniyle ev sahibi ekibe bir maç seyircisiz oynama cezası ile toplamda 89 bin 250 avro para cezası verildiği belirtildi.

Karara göre; Sırbistan, 19 Kasım'da Bulgaristan'ı konuk edeceği Euro 2024 eleme maçını taraftarsız oynayacak.

Karadağ taraftarlarının aynı maçta ırkçı davranışları, stadyuma zarar verme ve nesne fırlatmaları nedeniyle de Karadağ Futbol Federasyonun bir sonraki UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satmasının yasaklanması yönünde karar alındığı vurgulandı.

UEFA, ayrıca Karadağ'a 20 bin avro para cezası verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da yangın felaketi: 32 ölü
İran'da yangın felaketi: 32 ölü
Find X7 Pro kamerası belli oldu
Find X7 Pro kamerası belli oldu
Ispanaktan 10 kat fazla demir, sütten 25 kat fazla kalsiyum içeriyor
Ispanaktan 10 kat fazla demir, sütten 25 kat fazla kalsiyum içeriyor
Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu
Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu
Lise öğrencisi ailesinin altınlarını kuyumcuda bozdurdu: Tüm parayı sahte savcıya gönderdi
Lise öğrencisi ailesinin altınlarını kuyumcuda bozdurdu: Tüm parayı sahte savcıya gönderdi
Balı böyle tüketmek ölüme yol açıyor
Balı böyle tüketmek ölüme yol açıyor
Murat Dalkılıç sekizinci kez ameliyat oldu
Murat Dalkılıç sekizinci kez ameliyat oldu
Kurultay için geri sayım! CHP yeni genel başkanını yarın seçecek
Kurultay için geri sayım! CHP yeni genel başkanını yarın seçecek
ABD'li evanjelik siyasetçiler Tanrı'nın İsrail'i lanetleyenleri lanetleyeceğine inanıyorlar
ABD'li evanjelik siyasetçiler Tanrı'nın İsrail'i lanetleyenleri lanetleyeceğine inanıyorlar
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü
Filistin'e destek çıkan Celtic taraftar sözcüsünden Batı'ya tepki: Tam bir ikiyüzlülük
Filistin'e destek çıkan Celtic taraftar sözcüsünden Batı'ya tepki: Tam bir ikiyüzlülük
Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama