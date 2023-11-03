BIST 7.625
DOLAR 28,40
EURO 30,26
ALTIN 1.816,28
HABER /  DÜNYA

İran'da yangın felaketi: 32 ölü

İran'da yangın felaketi: 32 ölü

İRAN'ın kuzeyindeki Lengerud kentindeki bir madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hazar Denizi kıyısındaki Gilan eyaletine bağlı Lengerud'daki madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Özel sektör tarafından işletildiği belirtilen rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 32 kişi öldü, 4'ü ağır olmak üzere 16 kişi de yaralandı. Gilan Valiliği, yangının rehabilitasyon merkezindeki ısıtıcının alev alarak perdeleri tutuşturmasından kaynaklandığını duyurdu.

Valilik ayrıca rehabilitasyon merkezinde kapasitenin üzerinde hasta tutulmasının ve yangının sabaha karşı meydana gelmesinin yüksek can kaybına yol açtığını açıkladı.

Gilan Başsavcısı Sadık Niyareki de olayda kusuru olduğu tespit edilen rehabilitasyon merkezinin müdürünün tutuklandığını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Find X7 Pro kamerası belli oldu
Find X7 Pro kamerası belli oldu
Ispanaktan 10 kat fazla demir, sütten 25 kat fazla kalsiyum içeriyor
Ispanaktan 10 kat fazla demir, sütten 25 kat fazla kalsiyum içeriyor
Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu
Çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu
Lise öğrencisi ailesinin altınlarını kuyumcuda bozdurdu: Tüm parayı sahte savcıya gönderdi
Lise öğrencisi ailesinin altınlarını kuyumcuda bozdurdu: Tüm parayı sahte savcıya gönderdi
Balı böyle tüketmek ölüme yol açıyor
Balı böyle tüketmek ölüme yol açıyor
Murat Dalkılıç sekizinci kez ameliyat oldu
Murat Dalkılıç sekizinci kez ameliyat oldu
Kurultay için geri sayım! CHP yeni genel başkanını yarın seçecek
Kurultay için geri sayım! CHP yeni genel başkanını yarın seçecek
ABD'li evanjelik siyasetçiler Tanrı'nın İsrail'i lanetleyenleri lanetleyeceğine inanıyorlar
ABD'li evanjelik siyasetçiler Tanrı'nın İsrail'i lanetleyenleri lanetleyeceğine inanıyorlar
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü
Filistin'e destek çıkan Celtic taraftar sözcüsünden Batı'ya tepki: Tam bir ikiyüzlülük
Filistin'e destek çıkan Celtic taraftar sözcüsünden Batı'ya tepki: Tam bir ikiyüzlülük
Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
Gelin Mutfakta'da kayınvalide bayıldı! Gelinine alınan hediyeyi duyunca sinir krizi geçirdi
Gelin Mutfakta'da kayınvalide bayıldı! Gelinine alınan hediyeyi duyunca sinir krizi geçirdi