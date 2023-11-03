Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama: Asgari ücretli sayısı abartılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Işıkhan asgari ücretle çalışanların sayısı sürekli abartıldığnı belirtti. Ayrıca EYT ve Emekli maaşlarına da değindi

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 yılı bütçe görüşmeleri sonrasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Işıkhan, emekli, kamu görevlisi ve işçiler olmak üzere hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceklerini vurgulayarak, "2002-2023 yılları arasında aylıklara seyyanen ya da oransal yapılan artışlar ve emeklilere verilen bayram ikramiyeleriyle, en düşük emekli aylığı alan işçi emeklisi yüzde 96, tarım işçisi emeklilerine yüzde 130, esnaf Bağ-Kur emeklilerine yüzde 234, tarım Bağ-Kur emeklilerine yüzde 655, emekli sandığı memur emeklilerine de yüzde 72 oranında reel olarak artış gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Bir milletvekilinin "EYT düzenlemesi kapsamında aylık bağlanmasını bekleyen kişi sayısı nedir?" sorusuna yanıt veren Işıkhan, "Normal dönemde yılda 440 bin aylık bağlanırken, EYT sürecinde biz bu rakamı aylık olarak gerçekleştirdik. Emeklilik işlemleri aksamasın diye gece gündüz çalışan SGK personelimiz oldu. SGK personeline teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 40'tır"

sgari ücret konusunun Bakanlık için temel bir konu olduğunu belirten Işıkhan, "Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayacağız. Orada da yine enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde bir tercihimiz söz konusu olacak. Asgari ücretle çalışanların sayısı sürekli olarak abartılıyor. SSK (4a) statüsünde 16,4 milyon çalışan bulunurken, 6,6 milyonu asgari ücretli. Yani yüzde 50-60'lar yanlış. Asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 40'tır" dedi.

Bakan Işıkhan, işsizlik oranını 2025 yılı itibarıyla kalıcı olarak tek haneli seviyelere düşüreceklerini ifade ederek, "2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak işsizlik oranını yüzde 7 buçuğa geriletmeyi hedefliyoruz" dedi.