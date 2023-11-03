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Samsunspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak

Samsunspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

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Ligde ertelenen İstanbulspor maçı dışında oynadığı 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 de beraberlik alan Samsun ekibi, 2 puanla son sırada bulunuyor. Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor'u yenerek ilk galibiyetini almak istiyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bu arada kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı süren Taylan Antalyalı'nın kadroda yer alamayacağı öğrenildi.

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