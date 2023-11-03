Osman Aşkın Bak'tan gençlere müjde! Artık ücretsiz olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz bir şekilde ziyaret edebileceği ve bakanlığın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği Genç Kart projemizi hayata geçiriyoruz.” şeklinde konuştu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacağız. Gençlerimize operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceği hem de bakanlığımızın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği Genç Kart projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.