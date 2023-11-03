MediaMarkt'tan "Şahane Kasım" kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, akıllı telefondan bilgisayara, tabletten televizyon ve robot süpürgeye kadar binlerce ürün çeşitli fırsatlarla satışa sunuldu.

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Kampanya kapsamında; Apple iPhone 13 128 GB akıllı telefon 34 bin 999 TL'den, Samsung Galaxy Tab A9 4/64 GB 4 bin 999 TL'den, Casper Nirvana Core i5-1235U dizüstü bilgisayar 15 bin 999 TL'den, Peaq PQ43DAL540 Smart Uydu Alıcılı Led TV 6 bin 999 TL'den, Dreame D9 Max Vacuum Mop Robot Süpürge 7 bin 999 TL'den satışa sunuldu.

MediaMarkt'ın kampanyası 6 Kasım'a kadar Türkiye genelindeki 96 mağazasında, internet adresinde ve mobil uygulamasında geçerli olacak.