Uğur Dündar Kötü haberim var dedi duyurdu! Ali Yerlikaya İBB için aday olacak mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın İBB Başkanlığına aday olacağı iddiaları artarken gazeteci Uğur Dündar’dan bu konu hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın İBB Başkanlığına aday olacağı iddiaları artarken gazeteci Uğur Dündar’dan bu konu hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gazeteci Uğur Dündar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve geldikten sonra gerçekleştirdiği operasyonların devamınının geleceğini ve İBB Başkanlığı gibi bir amacının olmadığını öne sürdü.

"Kötü haberim var"

Uğur Dündar sosyal medya sayfasından Bakan Yerlikaya’nın çalışmalarını överken “Kerameti kendinden söylemlerle ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı itibarsızlaştırmak amacıyla kulis bilgisi (!) üfürenlere kötü bir haberim var: Bakan Yerlikaya suç çeteleri, uyuşturucu baronları ve terör örgütleriyle mücadeleye azimle devamda kararlı. Bu konularda daha yapılacak çok operasyon olduğuna inanıyor.” diye yazdı.

Yerlikaya İBB Başkanlığı'n aday mı?

Açıklamasının devamında Yerlikaya’nın İBB Başkanlığına aday olacağına yönelik haberleri de yalanlayan Dündar ”Yakın çevresinden aldığım bilgiye göre belediye başkan adaylığı aklının ucundan bile geçmiyor...” ifadelerini kullandı.