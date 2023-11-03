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Adana'da eski koca dehşeti, eşini eve kilitleyip yaktı

Adana'da eski koca dehşeti, eşini eve kilitleyip yaktı

Adana'da bir kişi boşandığı eşini eve kilitleyerek, evi yaktı. Annesi yoğun bakımdaki çocuk gözyaşlarıyla üvey babasının tutuklanmasını istedi.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. Fadime Korkusuz’un (41) boşandığı eşi Muammet G. (57) dün eve gelerek eski eşiyle tartıştı.

İddiaya göre Muammet G., eski eşini eve kilitleyerek evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Kendisini banyoya kapatan genç kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayrıca evde bulunan çiftin çocukları E.G. de (17) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, Muammet G.’yi Sarıçam ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Fadime Korkusuz’un ilk evliliğinden olan oğlu Önder Korkusuz (19), annesinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Korkusuz, “O cani annemi eve kilitleyip yakmış. Durumu ağır. Ben o caninin tutuklanıp cezalandırılmasını istiyorum. Annemin durumu çok ağır, makinelerle hayatta şu anda” ifadelerini kullandı.

Fadime Korkusuz’un kız kardeşi Hatice Özdemir ise ablasının durumunun kritik olduğunu söyledi. Özdemir, “Ablamın durumu çok kötü. En ağır cezayı talep ediyoruz. O cani ablamı eve kilitleyip diri diri yaktı” diyerek gözyaşlarına boğuldu.Öte yandan, Fadime Korkusuz’un oğlu E.G.'nin ifade değiştirip, "Evi babam yakmadı" dediği öğrenildi. Polis ekiplerinin araştırması sürüyor. Ayrıca Muhammet G.'nin 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ayrıca, Fadime Korkusuz'un kendisini banyoya kilitlediğinde saçlarının yandığı, saçlarının da banyoda kaldığı görüldü.

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