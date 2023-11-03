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Hafriyat çalışmasında bin 800 yıllık mezar steli çıktı!

Hafriyat çalışmasında bin 800 yıllık mezar steli çıktı!

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya ait arazide gerçekleşen hafriyat çalışması sırasından yaklaşık bin 800 yıllık bir tarihe sahip olduğu düşünülen, Roma dönemine ait yazılı ve kabartmalı mermer mezar steli bulundu.

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Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde fabrika arazi içinde gerçekleştirilen hafriyat çalışmasında iki parçadan oluşan ve yüksekliği 2,5 metre olan mermer mezar steline rastlayan işyeri çalışanları durumu Yalova Müze Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirildi.

Bulunan mezar steli Yalova Müze Müdürlüğü’ne vinç yardımıyla getirilerek bırakıldı. Stelin üzerinde insan figürleri bulunan kabartma ve Roma yazısının yer aldığı görüldü. Mezar steli büyük özenle müzenin bahçesine yerleştirildi.

Stelin yaklaşık 40 yıl önce fabrika arazisine atılan molozların içinde bulunduğu öğrenildi. Bulunan tarihi eserle ilgili araştırmalar devam ediyor.

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