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BBP'de toplu istifa! İlçe Yönetimi toplu halde istifa etti

BBP'de toplu istifa! İlçe Yönetimi toplu halde istifa etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Bafra İlçe Başkanlığı Yönetimi aldıkları bir kararla toplu halde istifa etti.

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BBP Bafra İlçe Teşkilatı, Bafra Öğretmenevi’nde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda BBP Bafra İlçe Başkanı Turhan Bayraktar yaptığı açıklamada, “1993 yılında Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu önderliğinde istişare ile kurulmuş, her işinde parti içi demokrasiye uygun hareket etmiş Büyük Birlik Partisi’nde 30 yıldır milletin menfaatini ve sadece Allah rızasını gözeterek gücümüz nispetinde hizmet etmiş bulunmaktayız. Ancak Muhsin Başkanının şehadet süresinden itibaren, parti genel merkezinde hakim olan kadroların zaman içerisinde parti içi demokrasiden kademe kademe uzaklaştığını ve son kongrede ise tamamen despotik bir yapıya büründüğünü üzülerek müşahede ettik. Bu anti demokratik anlayışın sonucu olarak aday olan partili üyemize karşı genel merkezin linç girişimi, bizim içimizdeki partiye mensubiyet duygumuzu tamamen bitirmiştir. Bu nedenlerden dolayı Bafra İlçe Teşkilatı olarak topluca istifa kararı almış bulunmaktayız. Milletimiz için hayırlı olması temennisiyle kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

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