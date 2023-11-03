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İstanbulspor, yarın Pendikspor'u ağırlayacak

İstanbulspor, yarın Pendikspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın İstanbulspor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya gelecek.

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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Süper Lig'in 4. haftasında Yılport Samsunspor ile yaptığı müsabaka sağanak nedeniyle ertelenen İstanbulspor, geride kalan 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgiyle 5 puan toplayıp 19. sırada haftaya girdi.

Pendikspor ise 10 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 7 puanla 18. basamakta yer aldı.

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