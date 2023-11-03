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Aydın Karacasu Barajı’nda su yüzde 35 azaldı!

Aydın Karacasu Barajı’nda su yüzde 35 azaldı!

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da çiftçilerin can damarı olan barajlarda, doluluk oranı düşüşe geçti. Sulama sezonunun bitmesiyle birlikte özellikle Karacasu Dandalaz Barajı’nda Eylül ayında yüzde 45 olan doluluk oranı Kasım ayının ilk haftalarında yüzde 29’lara kadar düştü.

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Aydın’da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranları, geçtiğimiz yıl kurak kış döneminin yaşanması sebebiyle alarm vermeyi başladı. Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın’da sulama sezonunun bitmesiyle tam dolmayan barajlarda kalan sularda da düşüş yaşandı. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) verilerine göre İkizdere Barajı’nda Eylül ayında yüzde 13 olan doluluk oranı Kasım ayında da 13 olurken, Eylül ayında yüzde 45 olan Karacasu barajında doluluk oranı yüzde 29’a düştü.

Sonbahardaki doluluk oranlarındaki düşüşlerin ardından çiftçiler kış ayının yağışlı geçmesini ve gelecek sezonda kuraklık sıkıntısının yaşanmamasını temenni etti.

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