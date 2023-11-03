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Milas’ın 5 mahallesine ek içme suyu sağlanmaya başlandı

Milas’ın 5 mahallesine ek içme suyu sağlanmaya başlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri Milas Ağaçlıhöyük bölgesinde yapacağı çalışma ile Ağaçlıhöyük, Kıyıkışlacık, Güllük, Akyol ve Yaka mahallelerine ek içme suyu sağlayacak.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri içme suyu sıkıntısı yaşayan bölgelerde gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Muğla genelinde projelerini hayata geçirmeye devam eden ekipler son olarak Milas Ağaçlıhöyük bölgesinde 5 mahalle için ilave su temin çalışması başlatıyor.

Son yıllarda artan kuraklık, yeraltı su seviyelerinin düşmesi, yoğun kullanım gibi sebeplerden kaynaklı olarak özellikle içme suyu konusunda tüm dünyada büyük sorunlar yaşanıyor. Bu problemler ülkemizde de baş gösterirken, Muğla’da içme suyu kaynaklarında önemli düşüşler gözlemleniyor. Bu çerçevede vatandaşların kuraklıktan en az şekilde etkilenmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Son olarak Milas’ta 5 mahalleye ilave su sağlıyor.

Ağaçlıhöyük bölgesinde yapılacak olan çalışma ile Ağaçlıhöyük, Kıyıkışlacık, Güllük, Akyol ve Yaka mahallerine ek su sağlanacak. Saniyede 25 litre ilave suyun sağlanacağı çalışma kapsamında ayrıca 3 bin metrelik hat çalışması yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte özellikle yaz aylarında artan nüfus nedeniyle yetersiz kalabilen su miktarı arttırılarak bölgeye kesintisiz su verilmesi amacıyla önemli bir proje hayata geçecek.

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