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Fransa'da yarın düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisi yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransa'da yarın düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisi yasaklandı

FRANSA'nın Alpes-Maritimes vilayetine bağlı Nice kentinde yarın Filistin'e destek amacıyla düzenlenmesi beklenen gösteriye yasak getirildi.

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Alpes-Maritimes Valiliğince X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yarın düzenlenmesi planlanan Filistin yanlısı gösterinin, kamu düzeninin bozulması ve arbede yaşanması riski ile Yahudi karşıtı eylemlerinin artması nedeniyle yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede terör tehdidinin devam etmesi, gösterinin yasaklanmasının nedenlerinden biri olarak gösterildi.

Organizatörlerin yasağa uymadıkları takdirde 6 ay hapis ve 7 bin 500 avro cezaya çarptırılabileceği belirtilen açıklamada, yasaklanan gösteriye katılanlara 750 avro ceza kesilebileceği bildirildi.

Fransa'da 7 Ekim'den sonra Filistin'e destek gösterileri önce tek tek, ardından İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatıyla topyekun yasaklanmıştı.

Filistin İçin Hareket Derneği, hükümetin Filistin yanlısı gösterilerini yasaklama kararını, Danıştaya taşımıştı.

Danıştay, ülkede Filistin yanlısı gösterilerin bir tek kararla yasaklanamayacağına ve her bir gösteri için kararın valilerce tek tek alınması gerektiğine hükmetmişti.

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