Trafik cezası, pasaport ve kimlik harcı, MTV, araç muayene ücretlerine büyük zam
TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyon oranlarının ardından 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oldu. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, pasaport ve kimlik harçları, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi, trafik cezaları ve idari cezalar yüzde 58 zamlanacak. İşte zamlı harçlar...
Vergi ve harçlar, ekim ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte yeni yılda zamlanacak. 2024 yılında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç bedeli, pasaport harçları, ehliyet harçları ve trafik cezalarında artış en az yüzde 58 olacak. Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar olacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Üretici Fiyat Enlfsayonu (ÜFE), Ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi.
Pasaport harçları ne kadar olacak?
Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1639 liraya, 1 yıl için 2 bin 396 liraya, 2 yıl için 3 bin 912 liraya, 3 yıl için 4 bin 845 liraya, 3 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.
Ehliyet harçları ne kadar olacak?
Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.