Trafik cezası, pasaport ve kimlik harcı, MTV, araç muayene ücretlerine büyük zam

Vergi ve harçlar, ekim ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte yeni yılda zamlanacak. 2024 yılında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç bedeli, pasaport harçları, ehliyet harçları ve trafik cezalarında artış en az yüzde 58 olacak. Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar olacak?