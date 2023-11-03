İHH'nın "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu", İncirlik Üssü'ne gidecek!

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu", Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktı.

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İHH'nın öncülüğünde bir araya gelen STK'ler ve çok sayıda vatandaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın otoparkında toplandı.

Katılımcılar İsrail aleyhinde sloganlar atarak, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, eylemlerinin sadece İncirlik Üssü'ne karşı değil dünyadaki tüm Amerikan üslerine yönelik olduğunu söyledi.

Bu üslerde 160 bin asker bulunduğunu aktaran Yıldırım, "Bu üsler dünyayı sömürmek ve Amerika'nın emperyal gücünü hissettirmek için var olan üslerdir. Aslında biz halkların kardeşliği için bu eylemi yapıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eylem sadece Müslümanların bir hareketi değildir. Burada Hristiyanlar, Yahudiler vardır. Bu vesileyle onlara da sesleniyorum. Şu anda Netanyahu aslında ikinci Hitler görevini üstlenmiş durumda. Ne yapıyor Netanyahu? Katlediyor ve kini arttırıyor. Aslında Hitler'in uşağı olarak bir görev yapıyor."

Konvoya, ABD'li eski diplomat ve aktivist Ann Wright ile İngiltere, Norveç, Finlandiya, Kanada gibi ülkelerden gelen aktivistler de destek verdi.

ABD'nin Irak'ı işgali nedeniyle görevinden istifa ettiğini anımsatan Ann Wright, "Birkaç defa Gazze'ye gitmeye çalıştım. Kendi ülkem adına üzgünüm İsrail'i desteklediğinden dolayı. Gazze'deki insanlar için korkunç bir saldırı. Amerika'da da tepkiler oldu." diye konuştu.

Katılımcıların Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarından oluşan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu", konuşmaların ardından İncirlik Üssü'ne gitmek üzere yola çıktı.

Gazze'ye destek olmak ve Filistin'in özgürlüğü için oluşturulan 250 araçlık konvoyun, Kocaeli, Ankara ve Konya'da çeşitli etkinlikler düzenledikten sonra 5 Kasım Pazar günü Adana'daki İncirlik Üssü'ne ulaşması planlanıyor.