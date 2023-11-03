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Çocuklarda grip vakalarında son dönemde artış görülüyor

Çocuklarda grip vakalarında son dönemde artış görülüyor

Kış ayının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte çocukların kış hastalıkları artmaya başladı. Medicana Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlarından Uzm. Dr. Pınar Balgöz Ergül, kış döneminde çocukları hastalıklardan korumak için önemli açıklamalarda bulundu.

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Okullar, yurtlar, kreşler gibi toplu yaşam alanlarının bulaşıcı hastalıkların kolayca yayılma olasılığının yüksek olduğu yerler olduğuna dikkat çeken Medicana Ataköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Pınar Balgöz Ergül, “Özellikle kış aylarında okulların açılması, kapalı ortamda uzun süre kalınması nedeniyle hastalıkların yayılması kolaylaşıyor. Ayrıca bazı viral ve bakteriyel enfeksiyonlar kış aylarında daha sık görülmektedir” diye konuştu.

Üst solunum yolu etkenleri olan nezle etkeni rinovirüs, krup etkeni parainfluenza, mevsimsel grip ve domuz gribi etkeni influenza, tonsillofarenjit etkeni beta mikrobu diye bilinen streptokok bakterisi, bu enfeksiyonların ardından sıklıkla görülen orta kulak enfeksiyonları, sinüzitler, özellikle 3 yaş altı çocuklarda görülen özellikle bebeklerde ciddi enfeksiyonlara yol açıyor.

 Okullarda grip hastalığının kişiler arası bulaşmasını azaltmak için kişisel hijyen kurallarına uyulmasının önemini vurgulayan Uzm. Dr. Pınar Balgöz Ergül, “Mevsimsel gripten korunmak için; risk grubunda bulunan kişilere mevsimsel grip aşısını yaptırması gerekiyor.

Grip gibi solunum yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmak için öğrencilerin bir arada bulunduğu derslik, kantin, yemekhane, spor alanları, okul servisleri gibi alanlarda hastalığın kişiden kişiye yayılımını en aza indirmek için tüm personel ve öğrenciler hijyen kuralları konusunda bilgilendirilmelidir. Okulda sınıflar, yemekhaneler, oyun alanları hava akımını sağlayacak şekilde sık sık havalandırılmalıdır” açıklamasında bulundu.

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