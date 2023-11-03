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Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'ndan 'pankart' talimatı! Hemen kaldırdılar

Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'ndan 'pankart' talimatı! Hemen kaldırdılar

CHP ikinci yüzyıla girerken kritik bir dönemeçten geçiyor. Yarın gözler "Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi?" sorusunun yanıtını bulacağı büyük kurultayda olacak. Rekabetin yoğun geçmesi beklenen kurultayın yapılacağı salonda hazırlıklar başladı. Kılıçdaroğlu taraftarlarının astığı pankarttaki hata dikkatlerden kaçmadı. Salona yine Kılıçdaroğlu'na destek mesajı veren bir başka pankart ise iddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kaldırıldı.

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Hafta sonunu CHP tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan büyük kurultay mesaisinde geçirecek. 2023 seçimlerinden umduğu sonucu alamayan partide genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve devam edip etmeyeceği sorusunun yanıtı netleşecek.

Divan başkanlığını da yürütecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' hareketinin adayı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na karşı yarışacak. İki isim de kurultaya giden süreçte delegelerle yakın temas kurdu. Bir yandan da adayların destekçileri çalışmalarını sürdürüyor. Salondaki hazırlıklar başlarken Kılıçdaroğlu taraftarlarının astığı pankart sosyal medyada gündem oldu.

CHPnin 100. yılında tarihi seçim

CHP'nin yarın ve pazar günü yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı.

yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ise "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile 4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak.

Hatalı pankart asıldı

Salondaki hazırlıklar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları desteklerini belirttikleri bir pankart astı. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yer aldığı, sosyal medyada görüntüsü paylaşılan pankartta "Asla yalnız yürümeyeceksin" mesajı verilirken 'yalnız' sözcüğünün 'yanlız' olarak yazılması da dikkatlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu'ndan pankart talimatı

"Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız" yazılı bir başka pankart ise iddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla indirildi. CNN TÜRK muhabiri Nisan Korkmaz'ın canlı yayında aktardığına göre; pankartın kaldırılmasının ardından Kurultay Hazırlık Komitesinin onayından geçmeyen hiçbir pankartın salonda yer almayacağı ifade edildi.


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