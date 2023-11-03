SPK'dan üç şirkete 'halka arz gelirinde usulsüz kullanım' cezası verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka arz gelirlerini beyan ettiklerinden farklı bir amaç için harcadıkları gerekçesiyle Esenboğa Elektrik Üretim ve Naturel Yenilenebilir Enerji'ye idari para cezası verdi.

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SPK tarafından yayımlanan bültene göre iki şirketin halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin inceleme sonucunda düzenlemelerin çiğnendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Buna göre iki şirket de halka arz esnasında yayımlanan fon kullanım raporunda yazılmamış olmasına rağmen elde ettikleri kaynağın bir bölümünü bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim'e kullandırdı.

Ayrıca şirket yetkilileri söz konusu kaynağın düzenlemelere aykırı olarak Margün Enerji'ye kullandırıldığına düzenledikleri denetim raporlarında yer vermedi. Şirketlerin yanı sıra üçünün de ana hissedarı Yusuf Şenel ve yöneticileri Uğur Yiğit ile Ziya Akbaş'a 2,4 milyon lira idari para cezası verildi.

Naturel Yenilenebilir Enerji 2019 yılında, aynı grubun şirketi olan Esenboğa Elektrik ise 2020 yılında halka arz edildi. Margün Enerji ise 2021 yılında halka arz oldu. SPK, ayrıca halka arz gelirlerini beyan ettiğinden farklı bir amaç için harcadığı gerekçesiyle Girişim Elektrik Sanayi'ne de idari para cezası verdi. Şirketin halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin inceleme sonucunda düzenlemelerin çiğnendiği tespit edildi. Buna göre Girişim Elektrik, halka arz esnasında yayımlanan fon kullanım raporunda yazılmamış olmasına rağmen halka arz gelirinin bir bölümünü bağlı ortaklığı Europower Enerji lehine kullandı.

Ayrıca şirket yetkilileri düzenlemelere aykırı eylemde bulunarak kaynakların Europower Enerji lehine kullanıldığına düzenledikleri denetim raporlarında yer vermedi. Girişim Elektrik'in yanı sıra şirketin hissedarları Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, yönetim kurulu üyesi Savaş Atanur Kazaz ve Mete Muzaffer Bıçakçıoğlu'na toplam 2,9 milyon lira para cezası verildi. Girişim Elektrik 2021 yılında, Europower Enerji Nisan ayında halka arz edilmişti.