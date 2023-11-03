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Türkiye'ye geliyorlardı, kendilerini hapiste buldular: Otomobilden 50 kilo altın ve 500 bin euro çıktı

Türkiye'ye geliyorlardı, kendilerini hapiste buldular: Otomobilden 50 kilo altın ve 500 bin euro çıktı

ALMANYA'da otoyolda bir aracı durduran polis 50 kilo altın ve 500 bin euro nakit para buldu. Otomobilin sürücüsü Türkiye'ye gittikleri söyledi. Otomobildekiler paranın kaynağını açıklayamayınca tutuklandı.

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Almanya polisi pazar günü Avusturya sınırı yakınlarındaki Hunderdof'ta bir otomobili durdurdu. Aracın içerisinde 60 yaşında bir sürücü ve 42 yaşında bir yolcu bulunuyordu. Birisi kadın iki kişi ifadesinde Türkiye'ye gittiklerini belirtti. Otomobilde yapılan aramada 50 kilogram altın ve 500 bin euro nakit para ele geçirildi.

Sürücü ve yolcu paranın kaynağını açıklayamayınca Alman polisi tarafından gözaltına alındılar.

Soruşturma başlatan polis 3 milyon euro değerindeki altına ve 500 bin euro nakit paraya el koydu. Resenburg Savcılığı, iki kişinin tutuklanmasını istedi ve sanıklar cezaevine gönderildi. 

Ele konulan altın ve nakit paranın Türk Lirası olarak değeri 105 milyon liranın üzerinde. Alman basınında çıkan haberlerde, kara para suçlaması nedeniyle soruşturma başlatıldığı ve sanıkların 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.  

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