CHP Kurultayı nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Spor Salonu'nda 4-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireği 38. Olağan Kurultayı sebebiyle kentteki bazı yolların araç trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "04-05 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonunda yapılacak olan program ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında ihtiyaç olması halinde, 03.11.2023 tarihinde saat 22.00’den itibaren program sona erene kadar; Cumhuriyet Caddesi’nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile Gar Kavşağına bağlanan ve Gar Kavşağından açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağından Gar Kavşağına bağlanan yan varyantın tamamı, Gar Kavşaktan Kazım Karabekir Caddesine bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç), araç trafiğine kapatılacağı, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmalarını basına ve kamuoyuna duyurulur" ifadeleri yer aldı.