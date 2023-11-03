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Hollywood yıldızı Al Pacino'nun ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı

Hollywood yıldızı Al Pacino'nun ödeyeceği nafaka dudak uçuklattı

83 yaşındaki Hollywood yıldızı Al Pacino, haziran ayında 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah'dan ayrıldı. Dünyaca ünlü oyuncunun 4. çocuğunu dünyaya getiren sevgilisine ödeyeceği nafaka ortaya çıktı.

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'Baba' ve 'Yaralı Yüz' filmlerinin unutulmaz yıldızı Al Pacino, 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah'dan çocuk sahibi olmuştu. Çift, bebeğin doğumundan 3 ay sonra ayrılmıştı. Genç kadının Al Pacino'ya açtığı velayet davasında karar çıktı.

Her ay yaklaşık 30 bin dolar

Usta oyuncunun, Alfallah'a önden 110 bin dolar verdiği ve her ay yaklaşık 30 bin dolar ödemeye devam edeceği bildirildi.

Üç çocuk

"Scarface" (Yaralı Yüz) filminin yıldızı Pacino, daha önceki birlikteliklerinden üç çocuk babası. Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.

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