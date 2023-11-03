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Kurultay öncesi Ekrem İmamoğlu'ndan ilk mesaj

Kurultay öncesi Ekrem İmamoğlu'ndan ilk mesaj

CHP'de yarın (4 Kasım) ve pazar günü (5 Kasım) 38. Olağan Kurultay düzenlenecek. Yarın CHP'nin yeni Genel Başkanının belirleneceği Kurultay öncesi Divan Başkanı olarak görev yapacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.

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CHP'de 4-5 Kasım tarihlerinde genel başkanın ve parti meclisi üyelerinin seçileceği 38. Olağan Kurultay için hazırlıklar sürüyor. "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Kurultay'da ilk gün genel başkan, ikinci gün Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

Kurultayda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Divan Başkanı olarak görev yapacak.

X hesabından Kurultay öncesi bir mesaj yayınlayan İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayımızın hazırlıklarını, görevli milletvekili arkadaşlarımızla birlikte inceledik. Demokrasi şöleni halinde geçecek kurultayımızın en sağlıklı ve disiplinli şekilde sürmesi için çaba harcayan herkese teşekkür eder, partimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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