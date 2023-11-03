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Yeni 'Prison Break' dizisi izleyicilerle çok yakında buluşacak

Yeni 'Prison Break' dizisi izleyicilerle çok yakında buluşacak

Hulu'da yayınlanacak yeni 'Prison Break', aynı dünyada geçecek ve farklı karakterlere odaklanacak.

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Prison Break dizisi geri dönmeye hazırlanıyor. ABD merkezli dijital platform Hulu'da ekrana gelmesi planlanan projeyi Elgin James hazırlayacak. James, yapım şirketi Sierra Drive aracılığıyla senaryo yazarlığı ve yönetici yapımcılığı üstlenecek.

Deadline'ın haberine göre, orijinal dizinin ekibinde bulunan Dawn Olmstead, Paul Scheuring, Marty Adelstein ve Neal Moritz de yönetici yapımcı olarak görev alacak. Yeni dizide, orijinal dizide başrolde olan Wentworth Miller’ın ve Dominic Purcell’in yer alması beklenmiyor. Ancak dizi, aynı dünyada geçecek ve farklı karakterlere odaklanacak.

2005 yılında vizyona giren Prison Break, ölüm cezası alan Lincoln Burrows'un (Purcell) masumiyetini kanıtlamaya ve hapishaneden kaçırmak için ayrıntılı bir plan yaparak onu hücresinden kurtarmaya kararlı genç bir adam olan Michael Scofield'ı (Miller) konu alıyor.

FOX'ta yayınlanan Prison Break'te Robin Tunney, Peter Stormare, Amaury Nolasco, Sarah Wayne Callies, Paul Adelstein, Robert Knepper, Rockmond Dunbar,  Marshall Allman, Wade Williams, Inbar Lavi, Mark Feuerstein ve Augustus Prew gibi isimler rol aldı.

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