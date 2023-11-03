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Manisa için kuvvetli fırtına uyarısı!

Manisa için kuvvetli fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa'da yarın (Cumartesi) için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden sonra rüzgarın, Manisa’nın orta ve batı kesimlerinde (Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Salihli, Gölmarmara, Ahmetli, Turgutlu, Saruhanlı ve il merkezi) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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